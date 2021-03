’Je kunt niets met een sneltest’

Ik lees dat één van de beperkingen van de CoronaCheck is, dat wie de app gebruikt nog steeds eerst naar de teststraat moet. De reden, omdat niet alle sneltesten in de app worden opgenomen, zelftesten al helemaal niet. Het is de vraag of iemand naar een bioscoop, concert of club wil daarvoor eerst naar de teststraat gaat. Dit noem ik een stukje volksverlakkerij. Het zegt simpelweg dat je met een sneltest niks kunt. Ik laat mij sowieso niet testen als ik gezond ben. Maar we horen nooit eens de echte waarheid. En daar maak ik mij grote zorgen over.

Aafje van der Wiel