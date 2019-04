’Laten zien wie de baas is’

Als in Nederland iemand wordt aangehouden, gaat de politie in discussie. Ze krijgen een grote mond waar je u tegen zegt. In het buitenland pikken ze dat niet en worden ze gelijk opgepakt. Vaak een nachtje de cel in en een flinke boete.

Als je naar het programma Wegmisbruikers kijkt, hoe de agenten worden uitgescholden... niet normaal. Het mag hier gewoon allemaal. Zo toon je niet wie er op dat moment de baas is. Taakstraffen werken niet!

Mariet Tielrooy, Stroe