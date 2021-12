’Kind na overlijden ouder huis uitgezet’

Ik vindt dit zo triest en verdrietig, je bent nog volop in de rouwverwerking en dan gooien ze je uit het huis waar je met je overleden ouder/ouders woonde. Vaak is dit het ouderlijke huis, waar ze opgegroeid in zijn.

Er is door de politiek van Rutte een zeer groot tekort aan betaalbare woningen; onder de 23 jaar kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag, de jongeren hebben geen andere keus om thuis te blijven wonen maar ze willen vaak ook liever een eigen stulpje. Maar als je moeder of vader plotseling overlijdt, dan heb je als kind een echt probleem. En vaak is het niet mogelijk om een kind als medehuurder in te schrijven.

Wordt het niet eens tijd dat de politiek hier iets aan doet? Dat verhuurders en woningcorporaties meer menselijkheid tonen? Bij de woningcorporaties is de menselijkheid de laatste jaren ver te zoeken.

Wilma Lutz, Landgraaf