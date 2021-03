’Jaren sparen voor aanbetaling huis’

Enerzijds is het waar dat jongeren van rijke ouders of met een goed salarsis een voorsprong hebbenn op de woning- en huurmarkt. De krapte in de woningmarkt zit ’m in het feit dat huisjesmelkers in de grote steden hele panden opkopen en de etages gemeubileerd tegen woekerprijzen verhuren.

Anderzijds is sparen vandaag de dag niet meer aan de orde en dat zou wel moeten. Kopen is een optie maar dan moet je wel eerst wat jaartjes sparen om een aanbetaling te kunnen doen. Zo is onze generatie ouderen vaak ook aan de eerste woning gekomen.

Mevr. Brugman, Lelystad