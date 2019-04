’Google de huurbaas van je webwinkel’

Google adwords biedt je als webshop leuke analyse software aan. Je vult daar braaf in wat je prijzen zijn en wat je omzet is. Door Google analytics aan je website te koppelen geef je ze je volledige administratie. Google test je uit hoeveel jij over hebt om boven je concurrent op de eerste pagina te staan. Ze hebben zelfs een nieuwe tool voor je in Analytics gezet waar je met dreigende stipjes ziet hoe dicht je concurrent bij jou zit, meer bieden, meer bieden, meer bieden op je Adword. Google heeft zo gekeken hoeveel je over hebt voor een nieuwe klant in je bestand. En hun robots zorgen dat je als je je maandbudget verlaagt ook precies in verhouding minder omzet hebt.

Google is de huurbaas van je webwinkel die zijn huur niet hoeft te verlagen maar eindeloos kan verhogen. Ze betalen vervolgens geen cent belasting, zuigen het geld ons land uit en dragen niet bij aan de gezelligheid van onze straten.

Het einde van online shoppen is nabij zodra de grote jongens als Bol.com niet langer verlies kunnen lijden in de poging alle consumenten naar een monopolistische winkel in Nederland te krijgen..

En nog even, is de consument de schuld? Ja dit keer wel, die denkt nog steeds dat winkels er alleen zijn als gratis pashokjes en dat er overal hoge kortingen op kunnen zonder kinderarbeid. Waar is straks de gezellige binnenstad als het alleen uit koffietentjes bestaat....

Dick van den Berg, Haarlem