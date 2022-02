Uitslag Stelling: ’Spaartaks erg oneerlijk’

Bijna niemand van de respondenten vond deze twintig jaar geleden opgetuigde constructie eerlijk. Twee derde vindt het wel eerlijk als werkelijke rendementen over spaargeld, beleggingen en andere investeringen belast gaan worden. Veel respondenten noemen deze werkwijze ’veel eerlijker’. ,,En dan pas vanaf een bepaalde waarde, zodat de kleine spaarders niet worden belast”, klinkt het. Een enkeling heeft toch bezwaren. ,,Die vier procentregel is toen ingevoerd omdat dit ’makkelijker'’zou zijn. Nu gaan we mogelijk weer terug en dat terwijl de Belastingdienst op instorten staat.” Iemand anders brengt hier tegenin dat het systeem van voor 2000 ’perfect’ werkte. ,,Banken kunnen prima de daadwerkelijk gekregen rente doorgeven. Dus ik snap het ’gemekker’ niet dat ze dit niet voor elkaar kunnen krijgen.”

Nu de Hoge Raad de spaartaks heeft afgekeurd, heeft staatssecretaris Marnix van Rij er een hoofdpijndossier bij. Een flinke meerderheid van de stemmers gelooft niet dat er snel een maatregel komt ter vervanging van de spaartaks. Nog meer deelnemers hebben er geen vertrouwen in dat de Belastingdienst de taks snel kan gaan uitvoeren. Een stemmer schampert: ,,De Belastingdienst die iets snel kan uitvoeren. Jullie geloven zeker in sprookjes.” Een andere deelnemer oppert: ,,Het lukt in Nederland nooit om belastingen te verlagen, maar verhogen gaat altijd heel makkelijk. Dus je zal zien dat deze maatregel heel snel klaar is, zodat de burger weer kaalgeplukt kan worden.”

Een andere manier om vermogenden belasting te laten betalen, is de erfbelasting. Slechts een tiende van de stemmers vindt dit een eerlijke manier van belasting heffen. een criticus merkt op: ,,Dit is vermogen waar al belasting over is betaald, dat kan eigenlijk niet. „ Een ander valt bij:,,Diefstal van de doden, die al eens hebben betaald.”

De respondenten tonen zich verdeeld over de vraag of de vermogens in Nederland eerlijker verdeeld moeten worden. De ene helft van de respondenten vindt van wel, iets meer stemmers vinden juist van niet. ,,Belast de rijken. Het kapitalisme is veel te ver doorgeschoten. Het is toch van de zotte dat mensen die hard werken hun huur niet meer kunnen betalen?” Een deelnemer oppert dat huuropbrengsten - nu met beleggingen en spaargeld in Box 3- zo snel mogelijk moeten verhuisd naar Box 1. ,,En voer dan meteen de woonplicht in, zodat de doorstroming op de woningmarkt weer beter wordt en de huizenprijzen niet zo belachelijk hoog.” Als er een spaartaks komt, dan vinden de meeste respondenten niet dat deze progressief (hoe meer rendement, hoe hoger het percentage belasting) zou moeten zijn.

Het kabinet komt door het wegvallen van de spaartaks met een tekort van vijf miljard euro te zitten. Bijna alle stemmers denken dat dit tekort via andere belastingen bij de burgers opgehaald zal worden. Een respondent stelt dan ook:,,Verreken het maar met die klimaatmiljarden.” Maar een andere stemmer stelt voor: ,,Haal het geld maar bij grote bedrijven weg.”