Uitslag Stelling: Mensen, stop met filmen!

Veruit de meeste deelnemers snappen niet dat incidenten op straat gelijk gefilmd moeten worden. Het stoort hulpverleners die vrij doorgang moeten hebben om direct hulp te bieden. En, met filmen schend je de privacy van de slachtoffers. „Het op social media publiceren van dergelijk materiaal zou hard gestraft moeten worden. Want hoe zit dat met de privacywet, om nog maar niet te spreken over wat zo’n filmpje met de familie en vrienden doet.”

Ramptoerisme loopt momenteel de spuigaten uit, vindt ook 77% van de deelnemers. Maar liefst 93% wil dat het filmen van ongelukken met de telefoon aan banden wordt gelegd. „Ramptoerisme moet ophouden. Mensonterend! Ik moet er niet aan denken dat als ik een ongeval heb gehad, er mensen mij staan te filmen”, gruwelt iemand. Een ander stelt: „Elke ramptoerist op de kiek en een boete van 500 euro. Dan laten ze het wel.” „Nee”, zegt een voorstander, „het is niet het filmen wat bestraft moet worden, dat kan nog een meerwaarde zijn voor de politie, het is het hinderen van de hulpverleners dat gestraft moet worden.” Een ander vindt: „Hulpverleners moeten niet zo zeuren. Weet je hoeveel zaken er al opgelost zijn door zo’n filmpje?!” Ongeveer een derde van de deelnemers vindt dat een ongeval vastleggen met de smartphone een meerwaarde is. Een deelnemer meent: „De politie meet met twee maten. Filmen vinden ze ongepast, maar als het de politie uitkomt zijn zij de eerste om gebruik te maken van die beelden.” 33 Procent is van mening dat het helpt de dader sneller op te sporen.

„Agenten moet wel wat meer van zich afbijten. Het optreden van politie is vaak zo knullig dat ze op ramptoeristen geen indruk maken. Ik heb geen respect meer voor de agent”, stelt iemand. Het zou een gebrek zijn aan handhaving, wetten en educatie. „Het ligt aan de opvoeding, duidelijk geen normen en waarden meegekregen.” Zouden bewustwordingscampagnes dan helpen? Ja, zegt 37%. „Die moeten laten zien hoe bespottelijk het is om leed te delen op social media, kleineren die ramptoeristen, doen alsof je belachelijk bent, daar houden die likes-figuren niet van.”

Hoewel ruim twee derde vindt dat er zware straffen moeten komen voor het filmen en belemmeren van hulpverleners, vindt 19% van de respondenten dat er niets aan te doen valt. „Het zit in de mens, dat haal je er niet uit. Laat gaan. Nederland is al zo dichtgeregeld.”

Velen twijfelen niet en bellen 112 (62%) als ze getuige zijn van een ongeval of schieten zelf te hulp (27%). 55 Procent vindt dat het delen van leed op social media steeds meer een reflex wordt. Er wordt niet eens over nagedacht.

Drie procent geeft toe zelf ook wel eens meteen de telefoon gepakt te hebben om te filmen. „Geen beter vermaak dan leedvermaak en iedereen doet er aan mee”, zegt iemand. „Zie de kijkersfiles die ontstaan aan de andere kant bij een ongeval.” En: „Mensen moeten zelf eens nadenken, wat als zij in zo’n situatie terecht komen. Bijvoorbeeld je auto te water en omstanders filmen dat jij verdrinkt? Wel leuk op YouTube: veel likes en een lijk!”