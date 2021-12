Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Ver-van-mijn-bed toch heel dichtbij

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Deze maand werd ik gegrepen door een ver-van-mijn-bed bericht: nieuws over gruwelijkheden in Myanmar, het vroegere Birma, waar een junta opnieuw aan de macht is. Dorpelingen zouden als vergelding voor een aanslag door soldaten zijn opgepakt en levend verbrand. Gruwelijke beelden van geboeide, verkoolde lijken circuleerden in internationale media.