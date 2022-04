’Engeland een verademing’

Wat een verschil met Nederland. Mensen zijn beleefd in het verkeer. Taxi brengt je overal naar toe voor een zeer redelijk bedrag. In de pub zijn er nooit problemen, en de consumpties zijn zeer betaalbaar. Ook eten in de restaurants is betaalbaar. Hondenpoep op de stoep, wat is dat? Ook de huizen zijn redelijk geprijsd.

Geen wonder dat mijn dochter niet meer terug wil.

J. Elbersen