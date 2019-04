Stelling: Afschieten wasberen is nodig

Verwilderde wasberen vormen een plaag in Limburg. Hun aantal neemt fors toe, ze geven overlast en kunnen ziektes overbrengen. De provincie wil de ‘exoten’ laten afschieten, maar boze dierenliefhebbers komen in het geweer. Een petitie is al 20.000 keer getekend. Wat vindt u? Is het afschieten van wasberen vooral zielig of gewoon nodig?