’Advies gemeente: koop terreinauto’

In de middeleeuwen waren er geen fatsoenlijke wegen. Alle paden zaten vol hobbels en kuilen. De wagens hadden in die tijd grote wielen, om hiervan zo weinig mogelijk hinder van te hebben.

Maar tijden veranderen. De wegen werden beter en comfortabeler om over te rijden. Wielen konden kleiner worden, wat een verbetering gaf van de rij-eigenschappen van het voertuig. Nadeel was echter dat de snelheden hierdoor ook omhoog gingen. Dat wist de gemeente Haarlemmermeer eenvoudig op te lossen door te pas en te onpas verkeersdrempels neer te leggen. Echter, door het veelvuldige passeren van voertuigen ontstond spoorvorming, behalve in het middendeel. Hierdoor kon het voorkomen dat, bij het passeren van een drempel, die geraakt werd aan de onderzijde van de auto. Melding van schade bij de gemeente leverde een bijzondere reactie op, namelijk de mededeling dat men dan maar een andere auto moest aanschaffen. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat er zoveel suv’s en terreinwagens rondrijden in de Haarlemmermeer. Dit type auto is namelijk uitgerust met grote wielen en heeft veel bodemvrijheid. Net als wagens in de middeleeuwen. Al waren die wel milieuvriendelijker...

F. Mallo