’Iets goed mis in maatschappij’

Dat de politie lichamelijk aangevallen wordt of bespuugd wordt is onacceptabel. Probleem is dat ze de dader oppakken en niet veel later weer moeten laten gaan. Bij een veroordeling krijgt de dader vaak een geldboete en een taakstrafje, waarbij de geldboete voorrang krijgt boven de dader vastzetten. Dat je als agent er dan ziek van wordt, mag duidelijk zijn, maar wij als burger maken dit ook dagelijks mee en dan vraagt niemand zich af hoe de burgerslachtoffers zich voelen. Dat er iets duidelijk mis gaat in de samenleving mag duidelijk zijn want dit zijn geen normale omgangsvormen.

Peter de Quaack, Vlissingen