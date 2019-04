’We gaan er allemaal op achteruit’

De groei is allang voorbij, evenals de vette jaren. Zij vertelt niets nieuws. Dat weten we allemaal al wel sinds premier Rutte ons vertelde dat we er allemaal op vooruit zouden gaan en gezinnen 1000 euro tegemoet konden zien... Inderdaad, daar kwam niks van terecht. Een dooddoener.

We gaan er gaan er allemaal wel op áchteruit. Energie, de boodschappen en zorgkosten. Alles stijgt. En woningeigenaars zijn in de nabije toekomst echt de klos. De energietransitie gaat hen tienduizenden euro’s kosten. De broekriem moet een paar gaatjes worden aangetrokken. Maar niet voor ons allemaal! Het aantal miljonairs in ons land neemt élk jaar fors toe. In 2016 was dat aantal al gegroeid tot 112.000 mensen, waarbij de waarde van hun (kapitale) woningen nog niet eens zijn meegeteld.

In elk geval een trieste tegenstelling met het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van voedselbanken. Dat aantal stijgt nog hárder!

Jan Muijs, Tilburg