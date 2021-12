Brief 1: ’Hamilton laat ware gezicht zien’

Bij een groot sportman hoort ook het omgaan met tegenslag hoe (on)rechtvaardig dit ik ook mag zijn. Er zijn genoeg voorbeelden van grote sporters die sterker zijn teruggekomen na een tegenslag. Ik zou zeggen pak de handschoen op en ga komend seizoen laten zien dat je werkelijk de grootste en beste bent en blijf niet hangen in je boosheid. Het is niet moeilijk om jarenlang de beste te zijn met het beste materiaal. Als sportman en liefhebber zou dit je mooiste seizoen van allemaal hebben moeten zijn. Dit seizoen herinneren we ons over twintig jaar nog al heb je niet gewonnen, en niet over de vorige zeven gewonnen titels. Get your act together and start racing.

Edmond Vrauwdeunt

