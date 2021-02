’Elfstedentocht moet er komen’

Allereerst de wedstrijdrijders laten testen. Simpel zat. Geen gevaar dus voor besmetting. Geen toeschouwers is te regelen, maar uitgebreide tv-beelden. De toerrijders beperken aan de hand van criteria (leeftijd, aantal jaren lidmaatschap b.v.) en ze moeten natuurlijk ook coronavrij zijn. Zonder publiek is natuurlijk jammer, maar het is het enige goede alternatief. De bevoorrading valt prima te regelen met kant en klare pakketjes op te pakken door de rijders op 1,5 meter afstand. Kijk eens hoe voetballers na een goaltje met elkaar omgaan? En dan zou een Elfstedentocht problemen opleveren? Onzin. Waar een wil is, is een weg…een unieke, dat wel.

Bert de Jong, Ermelo