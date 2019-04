’Politieke unie Europa onhaalbaar’

Op dit moment schijnt 63 procent van onze bevolking in de EU te willen blijven. Heeft het lidmaatschap zoveel voordelen? De kosten zijn het probleem niet, ca. 1 procent van het Europese BNP. De bemoeizucht en regelgeving gepaard aan de overdracht van veel nationale bevoegdheden wel. Wie gaat over vliegveld Lelystad? En waarom wordt de pulsvisserij onmogelijk terwijl wel vaststaat dat het voor alles beter is? Gaan wij zes maanden WW uitkeren aan werknemers uit Oost-Europa? Er zijn legio voorbeelden op te noemen. Willen wij dat? Of is een douaneunie op basis van handelsakkoorden beter? Zoiets als de oude EEG. Zien wij in dat de verschillen tussen landen en gewoonten onoverbrugbaar zijn en als gevolg daarvan een politieke unie onhaalbaar is nu en in de toekomst? Dat soort vragen bracht het VK tot een Brexit.

Oane Jansen, Leeuwarden