’Jihadonderwijs aanpakken’

Het lijkt wel alsof er alleen nog onnadenkende politici in onze Nederlandse kabinetten zitten. En wat zullen ze weer geschókt zijn als er ergens op een school of waar dan ook, een aanslag is, doden vallen. Stille tocht in Utrecht, was het terrorisme? Niemand weet het zeker, maar als deze jihadistische predikers hier een aanslag prediken, sterkte Nederland!

Lily de Vries, Hoofddorp