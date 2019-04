’De tolerante samenleving loopt gevaar’

Tolerantie hoort al tijden thuis in onze sociale en culturele cultuur, die wij gezamenlijk hebben gevormd met vallen en opstaan. Juist door onze tolerante houding hebben wij veel te veel ruimte gegeven aan vele anderen die daaraan, wanneer het hun uitkomt, een totaal andere interpretatie geven. De gevolgen maken we dagelijks mee op straat, in de winkel, in de supermarkt, op en rond het voetbalveld. Rutte c.s. zouden echter moeten optreden tegen deze afwijkende gedragshoudingen en anderzijds zouden politie en rechtbanken strakker en rechtvaardiger moeten zijn in hun mate van tolerantie. Bij veel leiders en landgenoten overheerst nu angst. Door politie en rechtbanken beter te beschermen met daden en wetten, zullen zij in staat zijn om onze gewaardeerde tolerantie om te vormen tot wat de oorspronkelijke bedoeling daarvan is, gesteund door de politiek.

Frans Szlapka,

Veldhoven