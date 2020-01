’Grenscontroles moeten terug’

Eigenlijk moeten de gresncontroles weer terug. Vang ze op aan de grens en stuur ze direct terug meteen terug naar waar ze vandaan komen. Dat is de enige oplossing. Zoveel regels en wetten worden met een pennestreek gewijzigd. Omdat er miljoenen omgaan in deze vuile mensenhandel zal het lastig zijn om er iets tegen te doen. Geen papieren? Dan in het gevang en geen bad, bed en brood, etc. En zeker geen geld geven. Ik snap sowieso niet dat inwoners van landen waarnaar je veilig op vakantie kunt gaan, hier asiel zouden moeten aanvragen.

Mevr. I. Gerards, Landgraaf