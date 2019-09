Uitslag Stelling: Lezen en schrijven cruciaal

Stichting Lezen & Schrijven vraagt in de ’Week van de Alfabetisering’ aandacht voor de 2,5 miljoen laaggeletterden die Nederland telt. Deelnemers schrikken van het hoge aantal. „Al die mensen komen naast de maatschappij te staan. Krijgen moeilijk werk, begrijpen niet wat de overheid van ze verlangt, kunnen hun bankzaken niet doen. Taal is de basis voor een productief leven. Als die kennis ontbreekt ben je niet in staat om voor je zelf te zorgen.”

Veel deelnemers (69%) vinden dat best sprake mag zijn van een verplichting om te leren lezen en schrijven. „Het is toch voor hun eigen bestwil? Haal het stigma eraf en laat het niet over aan goedwillende vrijwilligers. Dat is wat er nu gebeurt.”

Iedereen zou op minimaal eind vmbo- of mbo 2/3-niveau de taal moeten beheersen, vindt 77% van de stemmers. „Laaggeletterden vinden vaak geen baan en hangen de rest van hun leven aan het infuus van de overheid,” stelt iemand. „Ze doen vooral zichzelf tekort.” Scholen zouden onvoldoende (kunnen) doen om kinderen de basisvaardigheden taal en rekenen bij te brengen: „Wat wil je ook met al die nationaliteiten in de klas. Voor je het weet gaan ze allemaal slecht Nederlands spreken.” En: „Er zijn te weinig leerkrachten. Het is triest hoe slecht kinderen worden afgeleverd.”

Deelnemers wijten de problemen van laaggeletterden aan het ingewikkelder worden van de samenleving. „Tig formulieren moet je invullen. En alles gaat per computer, alleen stemmen moet nog met potlood, belachelijk. Alles is in ’gewichtige’ taal geschreven.”

„Misschien kunnen ze bij digitale formulieren een functie toevoegen waarbij alvast wat keuzewoorden worden gegeven, zoals bij smartphones. Dat zou voor onze zwaar dyslectische dochter al veel schelen.”

„Vroeger waren er veel mensen die moesten gaan werken in plaats van leren”, wijst een stemmer op de laaggeletterdheid bij ouderen. „En er zijn nu eenmaal mensen die beter met hun handen zijn dan met hun hoofd. Niet iedereen hoeft manager te worden, er moet ook gewoon aangepakt worden...”

„Je hoeft je niet te generen als je niet kunt lezen en schrijven”, merkt iemand op. „Wel moet je je diep schamen als je het niet zou willen leren. Meestal is dat luiheid en laksheid.”

„Voorheen kwamen er cursussen op de tv. Nederlands, maar ook Engels. Zo bereik je meer mensen”, draagt iemand als oplossing aan. „Ik heb ook alleen lagere school gehad en een jaar huishoudschool, maar ik heb extra les gevolgd. Je bent zelf natuurlijk ook verantwoordelijk.”

„De meeste laaggeletterden zijn ouderen en oudere allochtonen, die ga je nu de taal niet meer bijbrengen”, denkt een deelnemer. „Men had dat gelijk moeten doen toen ze hier kwamen.”

„Er is een groot verschil tussen immigranten en mensen die een leerprobleem hebben. Bij leerproblemen wil je wel, maar kun je niet. Immigranten, dat is iets anders, die moeten op les worden gestuurd. De taal leren en sollicitatietraining. Als je hier wilt wonen moet je je van je beste kant laten zien. Met korten op de uitkering als stok achter de deur.”