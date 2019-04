Uitslag Stelling: Lot wasbeer lijkt bezegeld

Wasberen horen hier niet, zo oordeelt de meerderheid (69%). „Ze zien er dan wel schattig uit maar dat zijn ze beslist niet”, reageert iemand. „Ze hebben een tekening op hun kop die lijkt op zo’n boevenmasker. En dat is nou juist wat ze zijn. Hondsbrutale, intelligente rovers. Ze hebben geen natuurlijke vijanden, opruimen die beesten.”

Deelnemers aan de stelling benadrukken dat de ’exoten’ - ooit ontsnapt uit gevangenschap in Duitsland, maar in aantal tot in Limburg gegroeid - veel overlast geven. Ze doen zich tegoed aan landbouwgewassen, halen vogelnesten leeg en trekken de vuilniszakken open. Belangrijkste is misschien wel dat ze via hun poep parasieten verspreiden die voor de mens uiterst gevaarlijk zijn en de hersenen kunnen aantasten. „Afschieten is zielig, maar liever wel doen”, zegt iemand.

„Ik heb een reportage gezien op de Duitse tv. Ze komen je huis binnen en halen de keuken overhoop om naar voedsel te zoeken. Daarom moeten we niet overstag gaan voor dierenliefhebbers.”

Stichting AAP trekt zich het lot van de wasbeer aan en is op haar website een petitie gestart. Het afschot is wellicht niet nodig, het is onduidelijk hoeveel wasberen er zijn in Limburg en diervriendelijke alternatieven voor het bejagen, zijn volgens de stichting onvoldoende onderzocht. Vooral op social media wordt veel stampij gemaakt. Ruim 20.000 dierenliefhebbers hebben al hun handtekening gezet om het provinciebestuur in het diepe zuiden op andere gedachten te brengen. „Jazeker, denk eens even na voordat er als een dolle naar het geweer wordt gegrepen”, aldus een stemmer.

„Laat de natuur de natuur”, brengt iemand in. „Wij bemoeien ons te veel met van alles. Bossen worden gekapt voor woningen, de Oostvaardersplassen zijn omheind, het hertenoverschot afgeknald, beesten worden vermoord omdat ze ons in de weg zitten. Wij leven in hun gebied. Niet andersom! Limburg kiest voor de makkelijkste weg zodat het het minste kost.”

„Of je het nu hebt over wasberen, Amerikaanse rivierkreeften, halsbandparkieten of exotische woekerplanten als springbalsemien of Japanse duizendknoop, het geeft hoe dan ook problemen met de inheemse flora en fauna”, betoogt een respondent. „De wasbeer is een intelligente alleseter met een uitstekende neus. Reptielen, kikkers en padden, jonge vogeltjes gaan eraan. Actief bestrijden dus met het geweer en kastvallen.”

Emoties moeten niet de doorslag geven, klinkt het. „Dierenknuffelaars denken met hun hart en niet met hun verstand. En als je ze al levend vangt, wie gaat dan de opvang betalen?” Volgens 71% speelt het een rol dat wasberen er zo ’aaibaar’ uitzien. ,,Moeten die leuke beestjes nou echt met de kogel door de kop worden aangepakt?” vraagt een stemmer zich dan ook af. „Laat ze hun gang gaan! Dieren die hier nooit zijn geweest, zijn er nu wél, basta! Laten het er vijftig zijn, misschien honderd? Minder ménsen zou een betere oplossing zijn. Vangen, steriliseren en vrijlaten. Maak rond Valkenburg een reservaat. In Limburg is ruimte genoeg.”