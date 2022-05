Brief 3: ’Maak je liever druk om andere zaken’

Bekijk ook: EC tikt Nederland op de vingers

Voor de zoveelste keer krijgt Nederland van Brussel een tik op de vingers vanwege de, in de ogen van de Europese Commissie, absurde hypotheekrente-aftrek. Nooit heb ik Brussel gehoord over de achterlijk hoge belasting in Nederland en met name op arbeid. Ook heb ik vanuit Brussel nog nooit iets gehoord over de BPM, waardoor auto’s in Nederland veel duurder zijn dan in de rest van Europa en dan zwijg ik nog maar over de accijnzen.

Laat Brussel zich eens druk gaan maken over de stroom gelukzoekers die hierheen komen en nimmer teruggestuurd kunnen worden, waardoor er een probleem ontstaat met vluchtelingen die onze ‘gastvrijheid’ wel kunnen gebruiken en waarderen.

Marck van Boven, Hoek van Holland

