Brief 3 ’Sancties tegen behandelaars Michael P.’

BRIEVENCOMPETITIE. Minister Dekker (Rechtsbescherming) kwam in de Tweede Kamer onder vuur te liggen in het debat over de fouten rond de detentie van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De Kamer stuurde hem desondanks niet weg. Dat vindt P. Cammaart rechtvaardig.