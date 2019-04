Brief 2 ’Debat misser van alle partijen’

Nu na het vernietigende rapport over de moordenaar van Anne Faber komt er een debat met felle kritiek, maar waarom hebben al deze partijen niet direct na haar dood dit debat aangevraagd? Erg makkelijk om na het rapport in de aanval te gaan tegen minister Dekker. Daarbij komt, vind ik, dat onze politie sterk is beperkt in wat zij wel en niet mogen doen. Er zijn te veel regels en ze zijn te gecompliceerd.

Berna van der Spek, Huizen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: