Brief 1 ’Fouten kostten Anne Faber het leven’

BRIEVENCOMPETITIE. Minister Dekker stelde na afloop van het debat over de zaak Michael P. en zijn slachtoffer Anne Faber dat er fouten zijn gemaakt. Maar dat het heel moeilijk is om één op één de conclusie te trekken dat als de fouten niet gemaakt zouden zijn de incidenten ook niet zouden hebben plaatsgevonden. Ruggiero Sardaro is het hiermee niet eens.