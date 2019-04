’UWV pikt bonus vakkenvuller in’

Het UWV, is dit niet die instantie die jarenlang aan buitenlandse arbeiders onterecht WW-uitkeringen verstrekte, terwijl men daar intern daarvan op de hoogte was? Het UWV die zeker 1900 zieke werknemers een levenslange uitkering toekende, zonder dat die door een arts waren gezien. En nu van deze man, zijn 12,5 jarige jubileumuitkering afpakt! Wat een fijn land is Nederland...

W. de Brouwer, Haelen