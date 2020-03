Brief 1: ’Nederland veel te passief in coronacrisis’

Sluit, zoals in Italië, alle winkels en restaurants. Laat supermarkten beperkt open zonder dat mensen contact met elkaar maken. Laat iedereen in principe thuis werken of niet werken. Twee tot drie weken zo acteren en het probleem is nagenoeg opgelost. Harde maatregelen zijn beter dan stinkende gevolgen.

Hans Wijmer

