’Kopers hebben ook zware woonlasten’

Ik heb na pensionering een laag inkomen want nauwelijks pensioen. Ik heb tijdig mijn voormalige huurwoning gekocht (met een hypotheekrente van 6,5 procent en zo snel mogelijk afbetaald. Ik stip daarbij aan dat ik nooit een auto heb gehad, altijd gewerkt heb, i.v.m. afbetaling woning 15 jaar geen vakantie en overal op bezuinigde. De gemeentelijke lasten zijn hoger dan voor een huurder, en bovendien betaal ik nu ook belasting over mijn woning.

Ik heb elk jaar onderhoudskosten voor de woning en vorig jaar 17.000 euro spaargeld voor opnieuw voegen en een nieuw dak. Dat was noodzaak en de woning is pas 35 jaar oud.

Daarbij stip ik toch ook graag aan dat bezitters van koopwoningen die in een verzorgingstehuis terechtkomen, gedwongen worden de verzorging van hun twee buren in het verzorgingshuis te betalen.... maar daar praat nooit iemand over.

Ik zie huurders vakanties hebben naar Amerika, en in mooie auto’s rijden, uit eten gaan....kortom, hun geld opmaken.... en wie in Amsterdam werkt kan ook in Amstelveen of Diemen o.i.d. wonen.

Op dit moment kom ik niet ten laste van de sociale woningvoorraad, maar ik heb wel recht op een sociale huurwoning. Ik kan mijn recht doen gelden.... geld opmaken of naar kinderen.... en vervolgens ook eens huursubsidies en toeslagen ontvangen.

Ik ben niet de enige die krom ligt en denkt dat we dan maar moeten verhongeren.... om te laten begrijpen dat dit niet kan. Voor een goed begrip.... ik ben een van die ouderen die voortdurend wordt gepakt en het gevoel heeft dat het leven haar in Nederland niet wordt gegund.

Graag zou ik eindelijk eens een eerlijke berekening zien van kopers- en huurderslasten. Kopers hebben namelijk last van die hetze. Het opnieuw voegen en een nieuw dak is inbegrepen in hun huur.

Mirta Haan