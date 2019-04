’Bejaardentehuizen hadden niet mogen sluiten’

Je leest voortdurend in de krant dat ouderen eenzaam zijn, in het verleden konden ze elkaar opzoeken toen ze nog ’gemeenschappelijk’ woonden in diezelfde bejaardentehuizen, thans wonen ze zelfstandig. Nu stelt het kabinet geld beschikbaar om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Het betreft initiatieven waarbij ouderen gemeenschappelijk gaan wonen en waar ook zorg mogelijk is. Steeds opnieuw probeert iemand het wiel weer uit te vinden. Dit noemen ze geld over de balk gooien; waarschijnlijk was er een nieuwe manager benoemd die dit fenomeen uit zijn/haar hoge hoed toverde.

A. de Waele, Koewacht