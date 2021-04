Volksgezondheid is de roze olifant tijdens huidige crisis

Arme mensen leven in Nederland zeven jaar korter en tot hun dood vijftien jaar meer in slechte gezondheid. Mensen die wat van hun leven weten te maken en dankzij fijn werk een prettig huis in een leuke wijk kunnen kopen, leven langer en gezonder dan de mensen die maar wat aantobben in een bedompt huurhuisje in een buurt waar de schaarse speeltuintjes een vuilnisbelt werden, omdat mensen die een zooitje van hun leven maken dat meestal ook met hun omgeving doen. Thuisbezorgd levert daar vooral de vette bek; sushi en salades gaan naar de rijkere postcodes.