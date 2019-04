’Supers ronden prijzen af’

Met de recessie waren ze niet de prijzen aan het verhogen, nee, maar wel de inhoud aan het verlagen. En zo worden we jaar in jaar uit bestolen, niet alleen door de overheid maar ook door de winkeliers. Bijvoorbeeld: Haarverf dat massaal gekocht wordt, hier bij Het Kruidvat: Wellaform ca. € 17 een goedkoper merk Syoss: € 13. Maar net over de grens in Duitsland: Wellaform €6 en Syoss € 3. Benzine bijna 30 cent goedkoper, Coca Cola 65 cent per liter! En Duitsland is toch ook een land met een hoge levensstandaard en hoge lonen. Waarom in vredesnaam is alles hier zo duur?

W.H. van Ottele, Berg en Dal