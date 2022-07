’Rutte mist empathie’

Rutte draait het maar weer eens om: hij als minister-president van alle burgers van Nederland zou zich moeten inleven in wat er voor de boeren op het spel staat, ook in wat er op het spel staat voor alle andere mensen door wat de overheid door wil drukken.

Jarenlang is het mismanagement van overheden geduld en nu staat er een groep op die zich daar niet in kan vinden omdat ze ervaart dat ze echt in haar bestaan bedreigd wordt. En waarvoor? Voor regeltjes waarvan steeds duidelijker wordt dat ze niet goed berekend zijn, vol fouten zitten, net om de hoek in Duitsland veel soepeler zijn en zonder empathie over de rug van de burger uitgerold worden.

Dit wordt na de toeslagenaffaire en spaartaksaffaire het volgende financiële debacle waar Nederland zwaar onder te lijden gaat krijgen. Hoe bestaat het dat dit zomaar kan gebeuren zonder dat daar zware consequenties aan verbonden worden voor ministers, staatsecretarissen, Kamewrleden etc.? Welke verborgen agenda speelt hier?

M. Bruin, Almere