’Gedoogregeling rijbewijs te gevaarlijk’

De Tweede Kamer zag hier wel de noodzaak van in en wilde een soort gedoogregeling, maar volgens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is dat gevaarlijk voor de verkeersveiligheid.

De Kamer wilde graag dat gedupeerden met een verlopen rijbewijs in combinatie met een medisch oordeel, en het aanvraagbewijs voor een nieuw rijbewijs, tijdelijk de weg op kunnen. Stel: vandaag nog met de auto gereden en morgen is het rijbewijs verlopen, ben je dan opeens gevaarlijk voor de verkeersveiligheid? Nee, natuurlijk niet!

Het schijnt dat het de minister weinig tot niets doet. Was dat wel het geval, dan waren er allang drastische maatregelen genomen via de dwalende overheidsinstantie, wat het CBR is, om de gedupeerden op een fatsoenlijke manier tegemoet te komen. En niet met het hapsnapbeleid als het terugvragen van extra kosten voor een spoedprocedure om een rijbewijs aan te vragen.

A. Peels, Eindhoven