Brief 3 ’CBR, geef touwtjes eens uit handen’

Mensen, die buiten hun schuld om, niet meer achter het stuur mogen kruipen. Die noodgedwongen door hoge taxikosten de weg volledig kwijt zijn. Is er dan geen oplossing te vinden voor deze malaise bij het CBR. Ik denk van wel.

Wanneer politie of gemeente nu eens gaan samenwerken en een voorlopig ’rijbewijs’ verstrekken totdat het echte rijbewijs verlengd is, dan is er toch niets aan de hand. Maar het CBR wil kennelijk de touwtjes in eigen hand houden waardoor de wachttijden alleen maar oplopen. De mens is het beu.

De kosten rijzen de pan uit en de onvrede is groot, heel groot. CBR, steek de koppen eens bij elkaar, laat de neuzen dezelfde kant op wijzen, zo kan er in de toekomst heel veel leed en kosten bespaard blijven.

Ik wens dan ook een ieder die nu nog op verlenging van het rijbewijs zit te wachten, veel sterkte toe en hoop dat het snel en vakkundig mag worden opgelost.

Ronald Kranenburg, Lisse

