’Rijbewijs zelfde benadering als paspoort’

De achterstand in de afhandeling is veroorzaakt door dezelfde politiek die kennelijk niet in staat is geweest dit al jaren voorspelde probleem aan te pakken en op te lossen.

Doe net als met het paspoort: nog geen vijf jaar verlopen, dan mag je gewoon blijven rijden. Want je mag ook, ondanks dat je je moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als het paspoort, bijvoorbeeld bij verkiezingen, je stem uitbrengen met een ten hoogste vijf jaar verlopen paspoort!

Het kan toch zeker niet zo zijn dat als het rijbewijs vandaag verloopt, je morgen niet meer kunt rijden alleen door een datum?

Rob Uithoorn, Hoofddorp