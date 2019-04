Doodziek van praktijk bij UWV

Vorig jaar werd ik van 80-100% naar een 43,5%-afgekeurd percentage gezet. Terwijl ik zieker was/ben dan tijdens de 80-100% afkeuring. Bezwaar afgewezen natuurlijk. Geen poot om op te staan. Ik werk met pijn en moeite 16 uur per week en zij vinden dat ik naar 30 uur kan. En dan lees je berichten over Polen die met geld van het UWV vakantie vieren en in Groningen duizenden zieken door verpleegkundigen afgekeurd, met nu een uitkering tot hun pensioen. Doodziek word ik ervan.

Jolanda Akkerman,

Teteringen