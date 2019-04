’Onmacht overheerst bij Brexit’

Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk (Tel.nl 5/4). Het slechtst denkbare. Londen wil uit de EU, maar nog wel deelnemen aan de Europese parlementsverkiezingen.

De soap met Brexit is tot compleet waanzinnige porporties uitgegroeid. Zowel de EU als Engeland maakt zich compleet belachelijk met de manier waarop politiek wordt bedreven. Onmacht de zaken te behappen, overheerst.

P. Cammaart