’UWV, geef Klaas-Jan zijn geld terug’

Polen die hier 3 maanden werken, gaan de WW in. Krijgen een, voor hun doen, riante WW-uitkering van 3 maanden, die als het aan Brussel ligt, wordt verhoogd naar 6 maanden. Zij gaan en komen weer na 3 maanden werken en kunnen dan weer de WW in. Prachtige manier om je spaarpot te vullen.

Als Nederlanders in de WW terechtkomen, hebben zij een sollicitatieplicht en moeten soms van ellende hun spaartegoed aanspreken. Klaas-Jan had er ook voor kunnen kiezen met een Wajong-uitkering, om met zijn armen over elkaar op de bank te gaan zitten. Maar hij wil graag werken, zijn inzet voor hard werken wordt beloond door zijn baas met €350. Mijn complimenten voor zijn baas.

UWV, sta eens niet zo op je strepen en geef Klaas-Jan zijn €350 terug.

Lisette v.d. Kaaden, Maassluis