Uitslag Stelling: Zelfstandig en toch samen

Kijk naar het succesvolle project De Knarrenhof in Zwolle, zeggen respondenten. Een voorstander: „De Knarrenhoven hebben de toekomst. Koop en huur door elkaar, een gemeenschappelijke ruimte en (moes-)tuin... Superinitiatieven zijn het!”

Bijna 90 procent vindt projecten als deze, waarbij senioren gezamenlijk een wooncomplex opzetten met als doel om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen, een goede ontwikkeling.

Uit het Woon-onderzoek Nederland 2018 blijkt dat voor het eerst meer dan een kwart van de huishoudens in ons land uit 65-plussers bestaat. Een oudere respondent beschrijft het probleem waar veel van zijn leeftijdsgenoten tegenaan lopen: „De meesten wonen nog in eengezinswoningen. Veel te groot. En bijna allemaal zouden ze wel willen verhuizen naar ’iets kleiners’. Maar liever niet naar een flat met ieniemienie balkonnetjes. En iets anders is er bijna niet.”

De nieuwe generatie senioren staat anders in het leven dan de huidige ouderen. De meerderheid vindt een bejaardenhuis dan ook niet bij deze ’jonge ouderen’ passen. Slechts 4 procent geeft aan in een bejaardenhuis te willen wonen als de tijd daar is.

Nieuwe kleinschalige woonvormen voor ouderen zien velen dan ook als dé vervanging van het klassieke bejaardenhuis. Iemand reageert: „Nadat de bejaardentehuizen verpleeghuizen werden is er een groot gat ontstaan. Wel zijn er redelijk wat luxe appartementen gebouwd maar die zijn alleen voor de (zeer) welgestelden te bekostigen. Een gezamenlijk (koop) wooncomplex voor ’de gewone man’ is de oplossing om langer zelfstandig te blijven wonen.”

Het kabinet maakte deze week bekend initiatieven voor kleinschalige gemeenschappelijke wooncomplexen voor senioren te willen aanmoedigen middels subsidies en borgstellingen voor de midden- en lage inkomens. De meerderheid juicht dit toe maar is van mening dat de overheid al veel eerder had moeten inspelen op de groeiende behoefte aan woonprojecten voor senioren. „De vergrijzing komt niet uit de lucht vallen.”

De meeste respondenten zien meerdere voordelen in de ’ouderenhofjes’ nieuwe stijl. Het voorkomt eenzaamheid (89%) en senioren zullen minder beroep doen op de zorg (69%).

Toch zijn er ook veel respondenten die er liever voor kiezen om zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen, ’met eventueel wat aanpassingen’. Iemand raadt aan om tijdig te beginnen met plannen. „Wij hebben 15 jaar geleden al besloten om over te stappen naar een appartementencomplex. Alles gelijkvloers, lift en openbaar vervoer en winkelcentrum dichtbij.”

Vrijwel iedereen denkt dat het bevorderlijk is voor de doorstroming op de woningmarkt als er meer gebouwd wordt voor senioren. Slechts 5 procent vindt niet dat er voor deze groep meer gebouwd moet worden. „Straks zijn alle babyboomers dood en staan de hofjes leeg”, reageert er een. En een ander vindt: „Ouderenwoningen zijn er in onze regio (Soest) voldoende, zorg eerst maar eens voor woonruimte voor onze jongeren.”