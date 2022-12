’Ook nu kan het weer escaleren’

Ook toen wist Den Haag dat er een pandemie aan kwam en werd er het paard achter de wagen gespannen en ging men pas na ruim 4 maanden tot actie over tot het verplichten van het dragen van mondkapjes. Het leed was al geschied en toen het uit de klauw liep moesten er met grote spoed allerlei maatregelen worden getroffen. Nu kan het weer escaleren en is men weer te laat omdat de Covid weer in erge mate de kop opsteek. Zelfs in Duitsland moet men zeker in het openbaar vervoer nu verplicht een mondkapje op.

Breedveld J.