’Gasverbod is kansloos (en onbetaalbaar)!’

Er zijn dus drie grote problemen met het voornemen uit het Klimaatakkoord om alle Nederlandse woningen gasloos te maken. Om met de belangrijkste maar te beginnen: er is volgens u geen acceptabel alternatief voor aardgas. Ons gas – of Noors of Russisch gas, of dat van iemand anders – is een bijzonder effectieve manier om energie te transporteren. De energetische waarde is hoog, transport is niet vreselijk duur en aardgas werkt zoals we het graag zien: betrouwbaar en snel.

Dat kun je van de alternatieven vaak niet zeggen. Op elektra koken gaat nog wel, maar je huis verwarmen met warmtepompen vergt wel het een en ander van de isolatie van de woning. En dat is dus vaak geen haalbare kaart, zegt Echtniet: „Mijn huis is uit 1930 en vloer-isolatie kan niet, ruimte onder balken niet toereikend. (…) Ook is het comfort van deze manier van verwarmen slecht. Het kan tot drie dagen duren voor de woning warm is.” En er staan nogal wat jaren-’30-woningen in Nederland.

pardo1958429 is ook duidelijk: „Allemaal van het gas. kan toch niet! Dan moeten we alle huizen die wat ouder zijn afbreken. Deze zijn namelijk niet geschikt voor warmtepomp. En als we dat gaan doen wordt de woningnood nog groter.”

"Je kunt niet zo maar een stolp over Nederland plaatsen"

Bovendien, als het wel zou kunnen, dan moet die elektra ook ergens vandaag komen: wind- en zonne-energie dus? Jacob_59 is ferm tegen: „Het is meer dan totale waanzin om de energievoorziening van je land af te laten hangen van het weer. Het veelgeprezen Klimaatakkoord noemt één keer het woord ’kernenergie’ en gaat er vanuit dat NL wel kan draaien op wind, zon en een beetje biomassa/houtstook. Dat gaat helaas niet lukken…”

Kernenergie dan; daar zijn velen nog wel voor te porren, maar er rust in milieukringen een taboe op. Vooral het radioactieve afval jaagt velen angst aan, als het om kerncentrales gaat. Thorium-centrales dan? Schoner, minder afval en superbetrouwbaar. Tenminste, dat denken we, want er zijn er nog niet zoveel van en ze kosten miljarden en miljarden. Toch ziet Echniet dat nog wel zitten: „Thoriumcentrales bouwen: schoon, veilig, goedkoop en sinds 1970 bewezen techniek!”

De stem der rede komt van R van Putten: „Het is mogelijk, maar dan moet er wel een redelijk en betaalbaar alternatief voor terugkomen, wat ook net zo goed werkt en verwarmt. Ook moet er goed gekeken worden naar wat er gebeurt als de stroom uitvalt en de capaciteit van het net naast het gebruik van elektrische auto’s. Ik denk dat het heel langzaam moet gaan en alleen in nieuwbouw moet worden toegepast.” Dat denkt ook Brekemans: „Zonder gas kan goed als er goedkope stroom komt via kerncentrales. Dan is elektrische verwarming haalbaar en koken op stroom…”

Goed, en stel nou dat we dat in Nederland doen (op welke termijn dan ook)… draagt dat dan bij aan een betere toekomst? Nee, nee en nog eens nee, zegt opnieuw een meerderheid. Zolang de landen om ons heen niet meedoen, zijn wij als klein landje de roepende in de woestijn en het spreekwoordelijke beste jongetje van de klas.

Keub kijkt naar het grotere plaatje: „Je kunt niet zo maar een stolp over Nederland plaatsen en proberen zo de hoog gegrepen CO2-doelstellingen te halen. Als je iets doet, moet dat in groter verband.” En – helaas misschien – om ons heen wordt anders gedacht, zegt ook A den Breejen: „Iedereen van het gas af is je reinste kolder, want in Duitsland geven ze momenteel juist subsidie als je wilt aansluiten op het gas! Ze krijgen daar €750,- subsidie per huishouden.”

hstenveld742 zeg ook: „Als men in de buurlanden subsidie krijgt om aangesloten te kunnen worden op het gasnet, waarom moeten wij dan van het gas af? Dat we van het Groningse gas afgaan is prima, want er is genoeg gas in Noorwegen. Gas is schoon! Wij gaan relatief schone centrales sluiten, terwijl de smerige in Polen open blijven en men er in China vele bij gaat bouwen.”

"Wat verbeelden die milieudrammers zich wel niet?"

hader2108603 ziet de impact van de maatregel niet (of juist wel…): „Wat heeft ons land voor impact op het wereldwijde ’klimaatprobleem’? Niks, nul-komma-nul. Zero. Wat wij willen verduurzamen, daar lachen de Amerikanen en rest van de wereld alleen maar om.”

En daar heeft Juffrouw Johanna eveneens moeite mee: „In Nederland moeten ze van het gas af en in andere landen worden nog gasleidingen aangelegd. Hier moeten de kolencentrales dicht en in andere landen worden er nieuwe gebouwd. Wat verbeelden die milieudrammers zich wel niet?”

Jeroen ’62 ziet overigens nog andere prioriteiten dan de CO2-uitstoot: „Het gehele klimaatprogramma van de overheid is gebaseerd op een hoax. Als je echt wat zinnigs wil doen voor het milieu kun je de miljarden beter besteden om de oceanen schoon te maken en ook alle vervuilde grond. Daar zit het echte gevaar, alleen kunnen ze daar weinig of niets aan verdienen.”

En daarmee komen we bij argument nummer drie: de financiën. De transitie is onbetaalbaar, denken de meeste van u. Zienswijze ziet een complot: „Het ’Beste jongetje uit de klas-syndroom’ gaat de economie van Nederland grof beschadigen. Misschien is dat nivelleervirus wel de achterliggende gedachte achter al die klimaatkolder. Iedereen even arm, weg met ons.”

"Daar gaat uw droomreis, uw camper, uw vakantiebungalow"

hader2108603 acht het ook onhaalbaar: „Reken eerst maar uit wat de totale kosten zouden zijn. Dat zou alleen maar een raming zijn, dus tel daarbij maar gerust 75% er bovenop. Dat zou een bedrag zijn dat niemand in geheel Nederland in nog geen 100 jaar kan betalen. Totale fictie dus…”

Berexstone heeft zitten rekenen: „Zelfs de klimaatgekken geven toe dat de energietransitie iedere woning tussen 30.000 en 85.000 euro gaat kosten. Daar gaat uw droomreis, uw camper, uw vakantiebungalow. Al uw spaargeld in één klap weg, met dank aan de groenen en het kabinet Rutte.”

Kingofdarts heeft zijn eigen huis eens doorgelicht: „Als ik aan de warmtepomp moet: daksanering = 7000 euro voor asbestverwijderen; dakbeschot zonnepanelen = 5200 euro; HR ++ glas = 27.500 euro; dak-isolatie = 2300 euro; spouwmuurisolatie = 750 euro; warmtepomp = 7500 euro; ombouw cv elementen 2000 euro ( schatting): totale investering = 52.250 euro… Ventilatiesysteem niet meegerekend. En dat is dan voor een eenvoudige tussenwoning. Dan zit je dus in de winter bij -7 graden ook nog eens in de kou, omdat de warmtepomp het niet goed doet.”

En dan de laatste vraag: hoe nodig is die transitie? Niet, zeggen velen. Er is bepaald nog geen gebrek aan gas, zegt hj_schepers735: „Er is gas genoeg in de wereld!” Maar, zegt hij ook „daarnaast moeten we kerncentrales bouwen. Minstens vier, dan kunnen we zelfs elektriciteit exporteren!” Een ander argument is: die klimaatverandering (en de menselijke invloed daarop) is gewoon verzonnen. Van dat geloof is Wat een land: „De hele discussie over klimaat is een leugen. Klimaatverandering is een natuurlijk proces. Het gedrag van de mens is daar nihil aan. Wat we wel doen is het milieu belasten met zinloze verbouwingen, zonnepanelen, accu’s en windmolens.” Oké, is genoteerd…