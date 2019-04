’Elke spoordode is er een te veel’

Elke dode is er een te veel. Maar niemand, helemaal niemand komt zomaar onder een trein. Daar moet je een spoorweg voor belopen of berijden. Vlak voor een trein denken dat je in 2 seconden sneller die 10 meter spoor oversteekt dan een trein die met 40 meter per seconde op 75 meter afstand komt aan denderen. Of treinsurfen, of vlak naast een vertrekkende trein hard mee hollen op een perron met als enig doel te blijven zwaaien naar je vertrekkende geliefde.

Geen van die actie wordt ondernomen om er het leven bij te laten maar het risico wordt wel genomen. Elke spoorwegdode is er een te veel en ten opzichte van vorig jaar is het aantal meer dan verdubbeld. Prorail wil daar van af.

Het nu getriggerde trauma en verdriet van machinisten en nabestaanden is begrijpelijk. Maar beste mensen bedenkt dat deze campagne wellicht het aantal spoordoden terugbrengt door vooral de jeugd bewust te maken van de gevaren rond het spoor.

Iedere dode minder is een gezin minder met levenslang verdriet, een machinist minder met een trauma. De hardheid van deze actie ten spijt maar het is even nodig als confronterend.

Kees Lemmens, Huissen