Uitslag Stelling: ’Een tuintje en betaalbaar’

Uit cijfers van het Economisch Instituut van de Bouw blijkt dat slechts 2 procent van de ouderen met een eengezinswoning bereid is te verhuizen naar een appartement, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stokt.

Driekwart van de respondenten vindt het zorgelijk dat de woningmarkt op slot zit maar vindt het wat al te makkelijk om te zeggen, zoals minister Ollongren deed, dat ouderen maar naar een appartement moeten verhuizen zodat hun huis vrijkomt voor een jongere generatie.

Veel stellingdeelnemers leggen uit waarom: „Van een heel huis met 300 euro huur naar een flatje voor 1300 euro in de maand? Wie is er nou gek?”, luidt een reactie. Een ander schrijft: „Waarom zou ik als gezonde en fitte oudere vanwege mijn leeftijd naar een (te) duur appartement moeten verhuizen en bovendien een deel van mijn hobby’s de deur uit moeten doen omdat daar geen plek meer voor is. Never, nooit niet!” Weer een ander: „Momenteel zijn appartementen duurder dan een eengezinswoning. Wij krijgen geen hypotheek meer dus zo’n appartement moet betaald worden met de opbrengst van je woning. Zolang dat niet mogelijk is, blijven we zitten waar we zitten. Dat is goedkoper.”

Een enkeling is het deels met Ollongren eens: „Het aantal woningen voor ouderen is beperkt. Niettemin maken ouderen te weinig gebruik van de appartementen die er wel voor hen zijn. Zij blijven op hun centen zitten in plaats van hun hypotheekmogelijkheden te benutten. De banken zouden de ouderen ook meer info moeten geven over hun mogelijkheden.”

De meeste respondenten denken dat er best veel ouderen zouden willen verkassen maar niet kunnen omdat er niet genoeg geschikte woningen zijn. „Ik heb een 5-kamer woning in ’n eentje. Ik wil heel graag verhuizen naar een appartement dichterbij mijn kinderen maar het lukt me niet”, klaagt iemand. Een ander vertelt dat hij al 12 jaar staat ingeschreven voor een seniorenwoning: „Maar er komt niets vrij”.

De overgrote meerderheid vindt dat het de overheid te verwijten valt dat de doorstroming op de woningmarkt stokt. „Vijftig jaar geleden wist elk weldenkend mens al dat deze piek met ouderen er aan zat te komen maar regering, woningcorporaties en lokale overheden hebben het probleem alleen maar voor zich uitgeschoven.” „En dan zijn er ook nog te veel milieumaatregelen die de bouwvergunningen tegenhouden”, voegt een ander toe.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat er meer woningen gebouwd moeten worden die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. „Maak ze betaalbaarder, ruimer en in het groen”.

Het pleidooi van ouderenbond ANBO om meer woongemeenschappen voor senioren te bouwen, de zogeheten ’knarrenhofjes’, valt bij ruim de helft in goede aarde. „Een mooi alternatief: opgezet met het doel ouderen prettig en comfortabel te laten wonen in de nabijheid van leeftijdsgenoten en eventuele hulp dichtbij. Wij zouden daar onmiddellijk voor tekenen!”