Brief 1 ’Nu niet ingrijpen op de woningmarkt’

Premium Financieel

’Green Deal maakt eten en drinken in Europa duurder’

De landbouwplannen in de Green Deal zullen leiden tot een fors lagere voedselproductie in Europa, minder inkomen voor boeren en hogere prijzen voor bepaalde producten, zoals wijn. Daarnaast moeten landen in de Europese Unie meer gewassen importeren van buiten de EU.