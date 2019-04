Brief 3 ’Grenzen aan groen gedrag’

Ondertussen draaien de chemische fabrieken in China overuren om weer een accu voor je electrische auto te produceren (met hun kerncentrales). En waar moet dat chemisch afval van die accu’s heen? Natuurlijk kan het geen kwaad om een huis te isoleren. En we moeten zuinig zijn met het milieu. Maar er zijn grenzen. En heel veel huizen en gebouwen in Nederland kunnen gewoon niet van het gas af.

H. Cnossen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: