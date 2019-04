Brief 2 ’Gasloos is erg slecht plan’

Onze energietransitie heeft weinig invloed op het wereldklimaat en het wordt veel te duur. Voor veel mensen is het onbetaalbaar om de voorgestelde vervangers te moeten bekostigen, zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepomp, etc. Er is gas zat (in Noorwegen, in de Noordzee, in de Golfstaten, in de VS en in Rusland). En we hoeven niet bang te zijn dat Rusland om politieke redenen het gas afsluit. De Russische economie is zo slecht, dat ze het geld hard nodig hebben; ze zullen zich wel twee keer bedenken om het gas af te sluiten. Kom op overheid, is het echt jullie bedoeling om van Nederland een derdewereldland te maken?

