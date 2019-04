Brief 1 ’Aardgas schoner dan steenkool’

De energietransitie gaat ons veel geld kosten. Wetende dat wij dan energie net over de Duitse grens gaan halen, opgewekt door zeer CO2 vervuilende steenkool of bruinkool. Dat is extra CO2 net over grens, wij zijn daar als Nederlandse consument ook verantwoordelijk voor. Aardgas is nog steeds één van de schoonste fossiele brandstoffen. Het verstand van de klimaatpausen komt mogelijk met de jaren.

Simon Luxen, Lisse

