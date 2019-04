’Service belangrijk voor succes winkel’

Neem bijvoorbeeld de Bijenkorf: altijd servicegericht en ook wat ouder personeel dat altijd goed advies wil en kan geven. Dat de producten iets duurder zijn, neem je dan graag voor lief. Hoe vaak kom je het niet tegen dat men in winkels eigenlijk helemaal niet is geïnteresseerd in de klant en personeelsleden met elkaar blijven praten terwijl de klant wacht.

Of zoals in een electronicazaak de (wat oudere) vrouwen schamper benaderd worden ook al hebben deze vrouwen zich goed ingelezen in wat ze willen kopen. Dan bezoek je dat soort winkels toch niet meer? Dan zoek je online en daar vind je dan toch wel wat je wilt. Ik denk dat inderdaad een hoop winkels het aan zichzelf te danken hebben dat er steeds minder mensen komen.

Elly Ouwerkerk