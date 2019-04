’Herbezinnen op rol NAVO’

Trump heeft terechte kritiek op de te lage financiële bijdragen van de leden. En hij zaait twijfel of een aanval op één van de lidstaten een aanval op alle betekent. Zo heeft elk nadeel zijn voordeel, om voetbalfilosoof Cruijff te citeren, want de bondgenoten moeten kleur bekennen en zich herbezinnen op een sterke rol van de NAVO. En dat is positief nieuws met een assertief Rusland en een China dat zich afzijdig houdt van grote conflicten, maar wel economisch profiteert van de open Westerse markt. Eigenlijk heeft Trump de NAVO wakker geschud en al dan niet bedoeld nieuw leven ingeblazen!

Bas Overmars, Amsterdam