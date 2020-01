Radicale Franse vakbond sluit stroom 35.000 mensen af

De stakingen in het openbaar vervoer uit protest tegen de pensioeningreep van Emmanuel Macron zijn nagenoeg voorbij. Maar dat betekent niet dat alle tegenstanders van de plannen de wapens hebben neergelegd. Begin deze week zaten 35.000 inwoners van de provincie Val-de-Marne, vlak buiten Parijs, ’s ochtends twee uur lang zonder stroom. Geen warme douche en geen verwarming op scholen en crèches, terwijl het buiten rond het vriespunt was. Een ’innovatieve actie’ van de radicale vakbond CGT in de energiesector.